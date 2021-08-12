Мир
 
Последние новости
Вертолет Ми-8 с 16 людьми упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке
В России зафиксировали «свадебный бум»
Загадочно появившееся в доме платье едва не разрушило семью
Россияне рассказали о готовности потерять часть зарплаты ради удаленки
В Новой Москве женщина погибла в горящем доме 
Названа безопасная для человека порция красного мяса
Россиянин отдохнул на Кипре и назвал местных жителей прижимистыми
Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
Киев предупредили о последствиях десяти непонятых посланий Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

Посольство России дало совет США обратить внимание на нарушения прав человека

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @RusEmbUSA
Посольство России посоветовало Госдепу обратить внимание на нарушение прав человека в США

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на нарушение прав человека в своей стране, вместо того, чтобы критиковать Москву. Заявление опубликовано в Twitter дипмиссии.

Отмечается, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс продолжает критику России за якобы имеющиеся нарушения прав человека. «Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — отметили в посольстве.

Дипмиссия в Вашингтоне также приложила к заявлению ссылку на доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», опубликованный на сайте Министерства иностранных дел России, где в том числе упоминаются Соединенные Штаты.

Ранее, 5 августа, Госдепартамент США вновь посоветовал американцам воздержаться от поездок в Россию, оставив в силе опубликованные ранее рекомендации. А в марте 2021 года Госдеп опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире.

В документе России посвящено 72 страницы, на них Чечня упоминается 48 раз. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критически оценил доклад. По его словам, Госдепартамент США регулярно воспроизводит «очень похожие тезисы» в отношении России, в Москве не согласны с его выводами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блинкен заявил о попытках России убедить мир в упадке США
Посол России отреагировал на новые санкции США
Россия ответила Британии на санкции из-за нарушений прав человека в Чечне