Посольство России дало совет США обратить внимание на нарушения прав человека

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на нарушение прав человека в своей стране, вместо того, чтобы критиковать Москву. Заявление опубликовано в Twitter дипмиссии.

Отмечается, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс продолжает критику России за якобы имеющиеся нарушения прав человека. «Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — отметили в посольстве.

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Дипмиссия в Вашингтоне также приложила к заявлению ссылку на доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», опубликованный на сайте Министерства иностранных дел России, где в том числе упоминаются Соединенные Штаты.

Ранее, 5 августа, Госдепартамент США вновь посоветовал американцам воздержаться от поездок в Россию, оставив в силе опубликованные ранее рекомендации. А в марте 2021 года Госдеп опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире.

В документе России посвящено 72 страницы, на них Чечня упоминается 48 раз. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критически оценил доклад. По его словам, Госдепартамент США регулярно воспроизводит «очень похожие тезисы» в отношении России, в Москве не согласны с его выводами.

