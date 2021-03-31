Госдеп 48 раз упомянул Чечню в докладе по правам человека

Государственный департамент США опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В документе России посвящено 72 страницы, на них Чечня упоминается 48 раз.

В частности, в докладе утверждается, что сотрудники силовых ведомств совершили многочисленные нарушения прав человека, а силы безопасности в республике подчиняются якобы только Рамзану Кадырову. Кроме того, в публикации со ссылкой на данные «Российской ЛГБТ-сети» говорится, что в Чечне якобы незаконно задержали и пытали не менее 40 человек, двое из которых впоследствии умерли. Также там приводятся обвинения в адрес чеченских силовиков в похищении людей, в частности оппозиционного активиста 19-летнего Салмана Тепсуркаева, которого пытали, снимая это на камеру.

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Госдеп также утверждает, что чеченские власти якобы всячески препятствуют деятельности местных и зарубежных правозащитных организаций и называют их действия непатриотичными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критически оценил доклад. По его словам, Госдепартамент США регулярно воспроизводит «очень похожие тезисы» в отношении России, в Москве не согласны с его выводами, сообщает ТАСС.

МИД России также неоднократно критиковал доклады Госдепа США о ситуации с правами человека. В апреле 2018 года дипломатическое ведомство заявило, что Вашингтону не удалось избавиться от русофобских стереотипов, а раздел доклада Госдепа, посвященный России, подготовлен в «негативистском ключе». В МИД считают, что авторы доклада используют специальные приемы, чтобы сформировать негативное отношение к России как «основному нарушителю прав человека».

Россия в свою очередь выпускала доклады о правах человека в других странах. В декабре 2020 года был опубликован документ, в котором описываются преследования политических оппонентов, представителей СМИ и членов общественных организаций на Украине.