Захарова отреагировала на доклад СПЧ ООН по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на доклад Совета по правам человека (СПЧ) ООН по делу Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), сказав, что «наши желания найти истину в этом деле совпадают». Ее слова передает РИА Новости.

«Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием», — сказала она.

Захарова также сообщила, что Москва надеется, «что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов». Она напомнила, что в России «неоднократно призывали ФРГ и ОЗХО к совместной работе по этой теме: направляли запросы Генпрокуратуры России немецким коллегам с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО», «но все тщетно».

«Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе. Повторение британского шулерства вокруг так называемого "дела Скрипалей" или инсценировок западными спецслужбами и "Белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо», — подытожила представитель МИД.

В начале октября стало известно, что спецдокладчики ООН начали расследование инцидента с Навальным. В понедельник, 1 марта, специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан опубликовали заявление о своем расследовании.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2,5 года.