Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку. Перевод выступления Кадырова на заседании парламента Чечни приводит «Кавказский узел».

По мнению Кадырова, видео, на котором запечатлены истязания Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровским режимом», не стоило публиковать в открытом доступе, потому что «это неприлично». «Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого: "Не публикуйте человека со снятыми штанами среди людей, среди женщин". Мы против этого. Как ты в Чечне наведешь порядок, когда такие..» — пристыдил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что отец Тепсуркаева говорит, что два года не видел сына, а тот уехал куда-то работать официантом. «Его что, кто-то нашел и мучает? Ничуть не стесняется. Видел ролик, где он прогуливается — он не стесняется», — сказал Кадыров.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов также прокомментировал произошедшее. По его словам, Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин. «Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал его к ответу», — заявил Даудов, добавив, что ведется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. В ролике он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT. Позже «Новая газета» сообщила, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.