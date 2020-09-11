В Чечне бизнесмен пригрозил продолжить пытки бутылкой

Директор рынка в Ойсхаре, Чечня, Саид Чубаев пригрозил продолжить пытки бутылкой в республике. Его видеообращение было опубликовано в Instagram @chp.chechenya.

Бизнесмен записал видео после ситуации с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.

Видео под названием «Обращение к тем, кто не понимает русский язык» набрало более 47 тысяч просмотров. По словам автора, запись адресована тем, «кто сейчас делает видеообращения на русском языке и присылает их в адрес главы Чеченской Республики», после ситуации с парнем, «который использовал бутылку для минералки не по назначению».

«Если кто-то переходит грань, к которой мы всегда так трепетно относились и говорит, что все наши матери, сестры, дочери, жены легкого поведения, и он их всех непременно изнасилует, то неважно кто, где, что скажет, кто какое видео снимет», — заявил Чубаев.

Также он заявил, что «первым перешел грань ублюдок, который жил в Вене, а сейчас на том свете». Он не упомянул имени убитого, имея в виду чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова.

Автор видео не представился. О том, что на записи — директор рынка в Чечне Саид Чубаев, сообщило «Инфо24».

В июле в Австрии выстрелом в голову убили блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Рамзан Кадыров же обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом. Позже ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов также прокомментировал произошедшее. По его словам, Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин.

8 сентября в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. В ролике он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT. Позже «Новая газета» сообщила, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.