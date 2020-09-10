Борца с «кадыровской диктатурой» после пытки с бутылкой нашли на базе СОБР

Модератор оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев из Чечни, которого заставили извиниться и пытали, вынудив сесть на бутылку, был похищен жителями республики, предположительно, имеющими отношение к правоохранительным органам. «Новая газета» сообщает, что появились соответствующие доказательства — точные данные о дате, месте и обстоятельствах его похищения. Кроме того, изданию известно местонахождение 19-летнего чеченца в настоящий момент.

По информации «Новой газеты», Тепсуркаева, утверждавшего, что он борется с «кадыровской диктатурой», похитили 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами республики. После этого пострадавший оказался в Чечне. Журналисты полагают, что похищенного удерживают на базе СОБР «Терек» в Грозном — об этом, как пишет издание, свидетельствуют найденные геолокационные данные телефона Тепсуркаева.

Отмечается, что все имеющиеся сведения журналисты передали в правозащитный центр «Мемориал» для приобщения к заявлению с требованием провести немедленную проверку информации о похищении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. В ролике он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT. В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни сообщили, что знают о произошедшем, однако пострадавший и его родные в аппарат не обращались.