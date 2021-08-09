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Россия ответила Британии на санкции из-за нарушений прав человека в Чечне

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия закрывает въезд ряду представителей Великобритании в ответ на санкции из-за нарушений прав человека в Чечне. Об этом сообщил МИД России на официальном сайте ведомства.

Комментарий опубликован от имени заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина. В нем подчеркивается, что Британия избрала недружественный курс по отношению к российскому государству и демонстрирует это «ничем не обоснованными выпадами» и попытками вмешиваться в его внутренние дела. Заявление дипломатического ведомства завершается словами об «адекватном пропорциональном ответе» на любые шаги британской стороны.

В докладе Госдепартамента США о нарушениях прав человека в мире, опубликованном в марте текущего года, Чечня упоминается 48 раз. Там говорится, что чеченские силовики причастны к регулярным и массовым похищениям и пыткам невиновных людей.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест». Вскоре после этого стало известно, что «Ахмат» может получить в связи с этим государственную поддержку в размере от 1 до 1,4 миллиарда рублей.

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