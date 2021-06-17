Появилось видео вторжения силовиков в убежище для женщин в Дагестане

Вторжение силовиков в женское убежище в Дагестане, где задержали чеченку Халимат Тарамову, попало на видео. Ролик опубликовало издание Readovka в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что женщина подходит к двери и пытается поговорить со стоящими в подъезде силовиками, после чего спрашивает, одеты ли другие девушки в убежище. Затем одна из них открывает дверь и после непродолжительного разговора раздается крик, на который прибегают другие постоялицы убежища.

В квартиру пытаются зайти несколько мужчин, девушки и женщина пытаются отбиться от них и громко кричат. Затем мужчина в полицейской форме вытаскивает из помещения одну из девушек. После этого еще один мужчина в гражданской одежде выключает камеру, на которую велась съемка. Как пишет Readovka, это — отец Халимат Тарамовой Аюб.

О похищении Халимат Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня. Силовики штурмовали квартиру и забрали ее и двух других активисток в полицию. Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Халимат — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против девушки. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев заявил, что Тарамова попала в кризисный центр под влиянием подруг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти видели сообщения о домашнем насилии в Чечне, но это в компетенции правоохранительных органов. 16 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Тарамова находится дома с родными, девушка жива и здорова.