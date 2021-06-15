Песков прокомментировал задержание чеченки в убежище в Дагестане

В Кремле видели сообщения о случае домашнего насилия в Чечне, но это вопрос правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал задержание девушки из Чечни, которая сбежала в дагестанское убежище для пострадавших от насилия.

«Домашнее насилие в конце концов мало чем отличается от любого другого насилия, которое карается по закону», — заявил Песков.

11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках сбежавшей туда чеченки Халимат Тарамовой. В результате девушку и двух других активисток доставили в полицию. Перед этим Тарамова записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать местоположение, так как это создало бы угрозу ее жизни. Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Тарамова — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Как заявил уполномоченный по правам человека республики Нурди Нухажиев, девушка попала в кризисный центр случайно, под влиянием подруг.