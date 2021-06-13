Власти заявили о случайном попадании задержанной чеченки в убежище в Дагестане

Жительница Чечни Халимат Тарамова попала в кризисный центр в Махачкале случайно, под влиянием подруг, заявил уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев. Его цитирует «Грозный-информ».

Нухажиев сообщил, что вместе с представителями Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека посетил Тарамову и ее близких родственников в Грозном. «Халимат встретила гостей в хорошем настроении. По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней», — добавил омбудсмен.

При этом, по его словам, подтвердилась информация о том, что официальное заявление о пропаже девушки подал ее отец. «После ее нахождения Аюб Тарамов выехал вместе с дочерью из Махачкалы, предварительно уведомив об этом городской отдел полиции», — отметил Нухажиев.

Ранее 13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что силовики и родственники Тарамовой опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Он также подчеркнул, что права и свободы всех женщин республики свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь.

11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках девушки, сбежавшей из Чечни. Ее, а также других активистов из шелтера задержали и доставили в полицию. В своем видеообращении Тарамова просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать местоположение, так как это может создать угрозу ее жизни.