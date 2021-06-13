Россия
 
Последние новости
Джонсон и Макрон поругались из-за Brexit
Жириновский назвал «главную причину» разгрома Бельгией России на Евро
Российский регион выставил посты ДПС на въезде из-за пандемии
В российской больнице пациента убили шариковой ручкой
Страны G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»
На польском телевидении сборную Украины представили под российским флагом
Зюганов попросил разобраться с Бузовой во МХАТе
Украинцы получили подарки после поражения России от Бельгии на Евро
Путин раскрыл самый важный вопрос перед встречей с Байденом
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти заявили о случайном попадании задержанной чеченки в убежище в Дагестане

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал Baza

Жительница Чечни Халимат Тарамова попала в кризисный центр в Махачкале случайно, под влиянием подруг, заявил уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев. Его цитирует «Грозный-информ».

Нухажиев сообщил, что вместе с представителями Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека посетил Тарамову и ее близких родственников в Грозном. «Халимат встретила гостей в хорошем настроении. По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней», — добавил омбудсмен.

При этом, по его словам, подтвердилась информация о том, что официальное заявление о пропаже девушки подал ее отец. «После ее нахождения Аюб Тарамов выехал вместе с дочерью из Махачкалы, предварительно уведомив об этом городской отдел полиции», — отметил Нухажиев.

Ранее 13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что силовики и родственники Тарамовой опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Он также подчеркнул, что права и свободы всех женщин республики свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь.

11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках девушки, сбежавшей из Чечни. Ее, а также других активистов из шелтера задержали и доставили в полицию. В своем видеообращении Тарамова просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать местоположение, так как это может создать угрозу ее жизни.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Н. Нухажиев: Халимат Тарамова оказалась в Дагестане из-за влияния подруг
Власти отреагировали на задержание чеченки в Дагестане
Похищенная из убежища в Дагестане чеченка рассказала о побеге
В Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин