В Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин

В Дагестане чеченские силовики взяли штурмом квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии», включенный Минюстом России в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

По утверждению СМИ, штурм проводился при поддержке дагестанских коллег. Силовики искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан, ее вместе с активистами из шелтера задержали и доставили в полицию.

При этом полицейские заявили, что хотят «взять пояснения у находящейся в федеральном розыске девушки», однако, как только им открыли дверь, они ворвались внутрь. По утверждению правозащитницы Светланы Анохиной, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».

В 2019 году две жительницы Дагестана убили мужчину, изнасиловавшего одну из обвиняемых. Пострадавшая от насилия девушка запланировала убийство и обратилась за помощью к родственнице. В той же квартире они связали руки спящему мужчине и задушили его проводом от зарядного устройства для мобильного телефона.