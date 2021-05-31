Обвиненный в избиении телеведущей бизнесмен заявил о «нарисованных» синяках

Петербургский бизнесмен Евгений Чуприна ответил на обвинения в избиении бывшей жены футболиста Александра Кержакова, телеведущей Миланы Тюльпановой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Бывший возлюбленный телеведущей рассказал изданию, что синяки на теле девушки оказались нарисованными. «Никаких синяков нет — они нарисованные», — заявил он.

Бизнесмен также опроверг слова Тюльпановой о трех судимостях. «У меня, конечно, нет трех судимостей. В 1998 году, когда я еще был супермелким, за кражу. Вторая — за мошенничество в 2008 году. Это было. Но про эти судимости она знала, как только мы познакомились. Сразу же я ей о них рассказал», — сказал Чуприна.

По словам предпринимателя, Тюльпанова выпивала по три бутылки вина в день, а также принимала запрещенные вещества и стимуляторы для «усиления ощущений» в романтических отношениях.

Чуприна ответил и на вопрос об отношениях возлюбленной с бывшим мужем. «Сразу после развода Саша Кержаков, насколько я знаю, оставил Милане 150 миллионов рублей. А сейчас каждый месяц, я слышал, он присылает по 90 тысяч рублей» — заявил он.

Ранее Тюльпанова рассказала о недавней встрече с Чуприной, во время которой мужчина избил ее. Подробностями произошедшего бизнесвумен поделилась в сторис Instagram. По ее словам, во время беседы он ударил ее кулаком по лицу, насильно затащил в машину и отобрал телефон. Блогер записала видео «в качестве вещественного доказательства» перед тем, как поехала снимать побои. Позже она опубликовала фото заявления и запись с камер видеонаблюдения.

В апреле 2020 года Тюльпанова, которая четыре года состояла в браке с футболистом Александром Кержаковым, рассказала о пережитом домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Она отметила, что большинство женщин в России привыкли страдать и терпеть, однако не стала раскрывать подробности своего положения.