Бывшая жена лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Член экспертного совета по культуре при Госдуме отметила, что побои в семьях давно стали обычным явлением, а большинство женщин в России привыкли страдать и терпеть. Тюльпанова также заявила, что «сама прошла через это», не раскрыв подробностей.

Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году и развелись в апреле 2019-го. У пары есть сын Артемий, который по решению Петроградского районного суда остался с матерью.

Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов) и российского футбола (233 забитых мяча на профессиональном уровне). Он известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Севилью» и московское «Динамо».

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