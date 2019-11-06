Банковский счет Кержакова заблокировали

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковский счет бывшего футболиста Александра Кержакова. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Инициатором заморозки операций по счету Кержакова стала Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга. Источник отмечает, что блокировка может быть связана с двумя причинами: несвоевременное представление налоговой декларации или неисполнение обязанности по уплате налогов владельца счета.

Сам футболист в комментарии агентству заявил, что счет был заблокирован еще в январе 2019 года. «На меня подали иск, связано это с первой супругой. Она подала на меня в суд», — заявил Кержаков.

В феврале сообщалось, что бывший нападающий сборной России должен первой жене Марии Головой 13,5 миллиона рублей. Кержаков и Голова поженились в 2005 году, тогда же у них родилась дочь Дарья. Спустя пять лет пара развелась.

После этого футболист был женат еще дважды, оба брака распались. Сначала он развелся с Екатериной Сафроновой, сейчас суд в Санкт-Петербурге рассматривает вопрос о расторжении брака с Миланой Тюльпановой. В ноябре адвокат Тюльпановой рассказал, что Кержаков избивал девушку.

36-летний Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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