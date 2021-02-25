Российская телеведущая оказалась в реанимации после передозировки снотворного

Российская телеведущая и блогер Милана Тюльпанова попала в больницу после передозировки снотворного. По информации издания 78.ru, девушка оказалась в реанимации.

«Вчера Милана выпила 20 таблеток снотворного. Причина была», — говорилось в сообщении на официальной странице Тюльпановой в Instagram. В настоящий момент этот пост недоступен в соцсети.

Блогершу обнаружил в квартире ее брат. Накануне вечером он выкладывал в своем Instagram ролики, на которых Тюльпанова, предположительно, была запечатлена в состоянии алкогольного опьянения.

Журналисты попытались выяснить подробности ситуации у подруги Тюльпановой Марии Погребняк, но та оказалась не в курсе произошедшего, а после перестала выходить на связь.

Тюльпанова ранее была замужем за бывшим футболистом «Зенита» Александром Кержаковым. В апреле 2020 года она рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия. Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году и развелись в апреле 2019-го. У пары есть сын Артемий, который по решению Петроградского районного суда остался с матерью.