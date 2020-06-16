Фигура жены Кокорина в откровенном бикини восхитила фанатов

Гражданская жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram фотографию в купальнике и восхитила фанатов.

Валитова попозировала в золотом откровенном бикини. «Лето, оно такое», — подписала пост она. Пользователи сети обратили внимание на то, что 29-летняя возлюбленная футболиста находится в отличной форме. «Хоть кто-то к лету готов», «Завидую, мне бы такую фигуру», — писали юзеры. Худобу Валитовой также оценила бывашая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке. Пара воспитывает трехлетнего сына Майкла.

До паузы в Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи», где он выступает в аренде. Он провел почти год в местах лишения свободы после того, как устроил вместе с футболистом Павлом Мамаевым две драки в центре Москвы в октябре 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!