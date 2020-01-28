Жена Кокорина рассказала о наказании игрока за отказ переходить в «Сочи»

Жена российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала о решении руководства клуба перевести игрока в «Зенит-2». Девушка ответила на вопрос одного из пользователей в комментариях к своему посту в Instagram.

«Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", "Зенит" принял решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2"», — написала супруга футболиста.

Кокорин также прокомментировал свое положение в клубе. Футболист заявил, что не поедет на основной сбор с командой. По его словам, об этом ему сообщили в руководстве «Зенита».

Ранее 28 января журналист Василий Уткин раскрыл детали нового контракта Кокорина с «Зенитом». По его словам, форвард получает 20 тысяч рублей в месяц.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Однако, представитель игрока опроверг трансфер. В тот же день форвард отметился хет-триком в составе «Зенита» в товарищеском матче.

Кокорин присоединился к «Зениту» после своего освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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