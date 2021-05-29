Российская телеведущая заявила об избиении со стороны бывшего возлюбленного

Российская телеведущая и блогер Милана Тюльпанова рассказала о недавней встрече с бывшим возлюбленным Евгением Чуприным, во время которой мужчина избил ее. Подробностями произошедшего Тюльпанова поделилась в сторис Instagram.

По словам телеведущей, Чуприна приехал к ней, чтобы поговорить. Они встретились во дворе дома. Тюльпанова заявила, что во время беседы мужчина ударил ее кулаком по лицу, насильно затащил в машину и отобрал телефон. Чуприна якобы заставлял бывшую возлюбленную признаться ему в любви и пообещать выйти за него замуж. Услышав желанные слова, он отпустил Тюльпанову.

Блогер записала видео «в качестве вещественного доказательства» перед тем, как поехала снимать побои. Позже она опубликовала фото заявления и запись с камер видеонаблюдения. Она объяснила публикацию заявления об избиении желанием решить проблему с насилием и призвала не молчать тех, кто оказался в подобной ситуации.

В апреле 2020 года Тюльпанова, которая четыре года состояла в браке с российским футболистом Александром Кержаковым, рассказала о пережитом домашнем насилии. Она отметила, что большинство женщин в России привыкли страдать и терпеть, однако не стала раскрывать подробности своего положения.