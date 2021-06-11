Россия
 
Последние новости
Сурков предложил силой вернуть Украину
На Украине задержали заработавших тысячи долларов на наркотиках двух пенсионерок
Число погибших от коронавируса с начала года превысило показатели всего 2020-го
В России оценили возможность отказа от вещей из натурального меха
Похищенная из убежища в Дагестане чеченка рассказала о побеге
Спасение запертых родителями в горящей квартире российских детей сняли на видео
Захарова сравнила дипломатов США с нацистами
Проломивший голову невесте накануне свадьбы россиянин получил 14 лет колонии
В мировой столице электромобилей разгорелся конфликт из-за нефти
Девушка случайно отправила пошлую картинку в семейный чат и опозорилась
Новости партнеров
Прослушать новость

Задержанную в Дагестане чеченку насильно увезли в Чечню

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал BAZA

Чеченку Халимат Тарамову, которая была задержана в Дагестане в убежище для жертв домашнего насилия, увезли в Чечню. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Как рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тим Бесцвет, Тарамову увезли вместе с ее девушкой Анной Маныловой, которую позже освободили и оставили на дороге. Местонахождение чеченки правозащитникам неизвестно. По словам Бесцвета, жизнь Тарамовой находится в опасности — она сбежала от своей семьи из-за угроз по поводу ее сексуальной ориентации.

Перед тем как насильно увезти чеченку из республики, полиция доставила Манылову и Тарамову в центральное МВД в Дагестане. Сообщалось, что там их пытались заставить написать заявление в отношении правозащитницы Светланы Анохиной, которая занимается правами женщин на Кавказе и которая также была задержана в шелтере. В заявлении девушки должны были написать, что Анохина якобы насильно удерживала их в квартире, но они отказались это делать.

О штурме квартиры-убежища стало известно ранее 11 июня. По утверждению СМИ, силовики искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан. Ее, а также других активистов из шелтера, задержали и доставили в полицию. Как рассказала правозащитница Светлана Анохина, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».

Предыстория: В Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сбежавшую от семьи из-за сексуальной ориентации чеченку задержали в Дагестане и увезли в Чечню
Стало известно о просьбе задержанной в Дагестане чеченки не выдавать ее полиции
Задержанную в убежище в Дагестане чеченку назвали дочерью соратника Кадырова