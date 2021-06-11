Задержанную в Дагестане чеченку насильно увезли в Чечню

Чеченку Халимат Тарамову, которая была задержана в Дагестане в убежище для жертв домашнего насилия, увезли в Чечню. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Как рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тим Бесцвет, Тарамову увезли вместе с ее девушкой Анной Маныловой, которую позже освободили и оставили на дороге. Местонахождение чеченки правозащитникам неизвестно. По словам Бесцвета, жизнь Тарамовой находится в опасности — она сбежала от своей семьи из-за угроз по поводу ее сексуальной ориентации.

Перед тем как насильно увезти чеченку из республики, полиция доставила Манылову и Тарамову в центральное МВД в Дагестане. Сообщалось, что там их пытались заставить написать заявление в отношении правозащитницы Светланы Анохиной, которая занимается правами женщин на Кавказе и которая также была задержана в шелтере. В заявлении девушки должны были написать, что Анохина якобы насильно удерживала их в квартире, но они отказались это делать.

О штурме квартиры-убежища стало известно ранее 11 июня. По утверждению СМИ, силовики искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан. Ее, а также других активистов из шелтера, задержали и доставили в полицию. Как рассказала правозащитница Светлана Анохина, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».