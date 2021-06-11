Стало известно о просьбе задержанной в Дагестане чеченки не выдавать ее полиции

Задержанная в дагестанском убежище для сбежавших от насилия женщин чеченка Халимат Тарамова просила не выдавать ее полиции. Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал Readovka.

«Сегодня, 6 июня 2021 года, я, Тарамова Халимат Аюбовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни», — заявила девушка.

Как сообщили в «Российской ЛГБТ-сети», Тарамова ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией, передает «Медиазона».

О штурме квартиры-убежища стало известно ранее 11 июня. По утверждению СМИ, силовики искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан. Ее, а также других активистов из шелтера, задержали и доставили в полицию. Как рассказала правозащитница Светлана Анохина, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».