Задержанную в убежище в Дагестане чеченку назвали дочерью соратника Кадырова

Чеченку Халимат Тарабову, сбежавшую в дагестанское убежище для пострадавших от насилия, назвали дочерью соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил Telegram-канал «1ADAT».

По данным канала, девушка училась в одном из московских вузов. Ее отец возглавлял министерство ЖКХ республики, а также якобы вовлекал Тарабову в свои махинации.

Как пишет «1ADAT», на полную тезку сбежавшей девушки, Тарамову Халимат Аюбовну, было зарегистрировано минимум две организации. В одной, ООО «Экологические технологии», она является директором и учредителем. Вторая, ИП по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, на данный момент значится ликвидированной.

Ранее сообщалось, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках сбежавшей из Чечни девушки. Ее, а также других активистов из шелтера, задержали и доставили в полицию. Задержанная в убежище Халимат Тарамова просила не выдавать ее полиции. В своем видеообращении она также просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать ее местоположение, так как это создаст угрозу ее жизни.