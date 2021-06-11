Похищенная из убежища в Дагестане чеченка рассказала о побеге

Похищенная силовиками из убежища в Дагестане чеченка Халимат Тарамова рассказала о побеге во время звонка на горячую линию помощи. Отрывок записи предоставила «Российская ЛГБТ-сеть» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), его опубликовала «Новая газета» в своем Telegram-канале.

По словам Тарамовой, у нее есть девушка, однако ее насильно держат замужем. «У меня постоянно проверяют телефон, я боюсь, что в один день я... В общем, я в опасности. Моего папу забирали в РОВД, нам сказали, что, если ваша девочка не успокоится, всех вас уничтожат», — отметила она.

Тарамова добавила, что хотела бы уехать вместе с девушкой, которая приехала к ней в Грозный. Чеченка отметила, что у нее забрали загранпаспорт, а российский находится в РОВД. Где она сейчас — неизвестно.

Ранее 11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках девушки, сбежавшей из Чечни. Ее, а также других активистов из шелтера задержали и доставили в полицию. В своем видеообращении Тарамова просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать местоположение, так как это может создать угрозу ее жизни.

Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Тарамова — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. По данным канала, девушка училась в Москве, а ее отец возглавлял министерство ЖКХ республики и якобы вовлекал дочь в свои махинации.

1ADAT также выяснил, что на полную тезку сбежавшей девушки, Тарамову Халимат Аюбовну, было зарегистрировано минимум две организации. Она является учредителем и директором в ООО «Экологические технологии». Второе предприятие, ИП по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, на данный момент ликвидировано.

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