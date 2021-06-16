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Стала известна судьба задержанной в убежище в Дагестане чеченки

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Халимат Тарамова (слева)
Халимат Тарамова (слева)
Кадр: ЧГТРК «Грозный»

Задержанная в дагестанском убежище для пострадавших от насилия чеченка Халимат Тарамова жива, здорова и находится сейчас дома с родными. О ее судьбе рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам Москальковой, она связалась с прокуратурой Чечни и аппаратом главы республики.

11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках укрывшейся там чеченки Халимат Тарамовой. Ее и двух других активисток доставили в полицию. Как позднее сообщил Telegram-канал 1ADAT, Халимат — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. По словам уполномоченного по правам человека республики Нурди Нухажиева, девушка попала в кризисный центр случайно, под влиянием подруг.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти видели сообщение о случае домашнего насилия в Чечне, но этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

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