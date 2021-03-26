Россия отреагировала на санкции ЕС против чеченских силовиков

Москва не оставит без ответа новые санкции Евросоюза против граждан России из-за нарушений прав человека. Так на введение ЕС новых ограничений отреагировала представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

«Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это бывает, не останутся без соразмерного ответа», — заявила Захарова. В ведомстве также выступили против политизации проблематики прав человека.

Ранее в марте Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека. Позже стало известно, что под ограничения попали двое силовиков из Чечни: вице-премьер республики, командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов и экс-начальник полиции в городе Аргун Аюб Катаев. Их обвиняют в нарушении прав человека в мире, в том числе в «преследовании чеченских представителей ЛГБТ».

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». В Кремле, комментируя публикации, заявили, что статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство.