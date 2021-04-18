Озвучена сумма государственной помощи «Ахмату» после санкций США

Озвучена сумма государственной помощи грозненскому футбольному клубу «Ахмат» после санкций США. Ее приводит журналист Иван Карпов для Eurostavka.
По информации источника, объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от 1 до 1,4 миллиарда рублей. Отмечается, что новый спонсор наиболее вероятен в лице госкорпорации. «Ахмат» планирует решить этот вопрос через администрацию президента России.
О решении финансово помочь «Ахмату» после санкций США в Госдуме объявили 14 апреля. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал инициативы по финансовой поддержке клуба и начал разработку обращения с указанием конкретных мер.
В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».
После этого президент футбольного «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.