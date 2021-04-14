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В Госдуме захотели финансово помочь «Ахмату» после санкций США

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Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Госдуме захотели финансово помочь грозненскому футбольному клубу «Ахмат» после санкций США. Об этом сообщает ТАСС.

В нижней палате парламента назвали необоснованным решением применить санкции к спортивному клубу и решили выработать конкретные меры поддержки для спортивных организаций, попавших по вине США в сложное финансовое положение. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал инициативы по финансовой поддержке «Ахмата» и начал разработку обращения с указанием конкретных мер.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

После этого президент футбольного «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.


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