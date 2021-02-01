Клуб РПЛ пожаловался в ФИФА на сбежавшего африканца

«Ахмат» пожаловался на сенегальского форварда команды Аблая Мбенга в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом Sport24 рассказал спортивный директор грозненцев Руслан Газзаев.

По его словам, нападающий самовольно покинул расположение клуба еще в августе. После этого «Ахмат» много раз предпринимал безуспешные попытки с ним связаться. В результате грозненцы подали в палату по разрешению споров ФИФА претензию. Клуб будет добиваться применения к Мбенгу спортивных и финансовых санкций.

28-летний Мбенг подписал контракт с «Ахматом» в 2015 году. За грозненскую команду африканский форвард провел 112 матчей и забил 23 мяча.

«Ахмат» после 19 туров имеет в активе 26 очков. Команда находится на десятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).