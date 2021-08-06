Американцам вновь посоветовали не ездить в Россию

Госдепартамент США 5 августа вновь посоветовал американцам воздержаться от поездок в Россию, оставив в силе опубликованные ранее рекомендации. Об этом сообщает ТАСС.

«Госдепартамент продолжает советовать не путешествовать в Россию», — заявили в ведомстве. Там порекомендовали, в частности, не посещать Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. По мнению Госдепа, там существует риск «терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков».

Также Вашингтон посоветовал гражданам США воздержаться от поездок в Крым «в связи с оккупацией Россией украинской территории».

Ранее, 1 июля, Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) посоветовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Как пояснили в организации, такая рекомендация была дана в связи с «ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций».

