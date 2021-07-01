Гражданам Финляндии посоветовали воздержаться от поездок в Россию

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) посоветовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Как пояснили в организации, такая рекомендация была дана в связи с «ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций». Там также отметили, что власти Финляндии увеличат масштабы тестирования приезжающих из России граждан. Повторный тест необходимо сдать через 72 часа после прибытия в страну.

Въезд в Финляндию туристам из многих стран мира, в том числе и России, ограничен по крайней мере до 11 июля. Власти страны регулярно пересматривают список в зависимости от изменения эпидемической ситуации. При этом финские граждане могут приехать в Россию по туристической визе.