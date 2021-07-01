Названо главное препятствие открытия Европы для россиян

Президент ассоциации «Познаем Евразию» и председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико назвал главное препятствие открытия Европы для россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Фаллико, возобновление поездок в страны Евросоюза осложняют медленные темпы вакцинации в России. Глава ассоциации отметил, что, несмотря на то что страна первой в мире зарегистрировала прививку против коронавируса, сейчас в России вновь наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической обстановки.

Спикер также добавил, что до вспышки заболеваемости страны ЕС были готовы открыть границы с Россией уже 1 июля. Сейчас сроки снятия ограничений пока не ясны.

«Я понимаю, что в социальном аспекте российское население прохладно относится к прививкам. И в этих случаях, хотя речь идет об очень деликатной проблематике, надо было больше убеждать, а может быть, и заставлять», — отметил Фаллико.

Ранее в мае российским туристам назвали предполагаемые сроки открытия стран Европейского союза. По мнению председателя совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, туристические поездки могут возобновиться этим летом.