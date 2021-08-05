В США оценили возможность допуска в страну привитых российскими вакцинами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила вероятность допуска в страну иностранцев, привитых российскими или китайскими вакцинами, если для въезда будет введена обязательная вакцинация. Ее слова приводит ТАСС.

Официальный представитель отметила, что говорить об этом пока преждевременно и пообещала представить подробную информацию о том, что потребуется гражданам других государств, что им будет необходимо и чего придется ожидать, когда будет принято решение.

«Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен», — добавила Псаки.

Ранее Reuters сообщил, что власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Вашингтон разрабатывает соответствующие меры, которые должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда других стран.

