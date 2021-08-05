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В МИД заявили о готовности оперативно оформлять визы дипломатам США

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия готова к конструктивному диалогу с США по вопросам предоставления виз для сотрудников американской дипмиссии, которых направят в Москву. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов на брифинге для журналистов по актуальным вопросам внешней политики.

«Российская сторона открыта для диалога, готова учитывать американские озабоченности, в частности, оперативно оформить визы новым сотрудниками дипмиссии США в Москве, командируемым взамен принятому на месте персоналу из числа граждан России и третьих стран», — подчеркнул дипломат.

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При этом Бикантов заявил о готовности к конструктивной работе при условии, что она будет основана на взаимных интересах двух стран, без попыток добиться односторонних уступок и выгод. Он отметил, что Вашингтон не торопится выполнять свою часть тех небольших пониманий, о которых удалось договориться, чтобы не разрушить «хрупкие двусторонние связи».

2 августа стало известно, что США собрались выдворить из страны 24 дипломата из России, у которых истекает виза. Им предписано покинуть страну до 3 сентября. В ответ на это решение посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что сейчас порядка 60 сотрудников российской дипмиссии с семьями ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020. Он заявил, что это возмутительная практика, поскольку люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам.

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