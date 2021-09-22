В США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей США одобрила положение о продлении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России на вторичных рынках, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициативу внес демократ от штата Калифорния Брэд Шерман. Она будет включена в проект оборонного бюджета США, который, как ожидается, будет принят Палатой представителей на этой неделе. Его перспективы в сенате пока неясны.

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Поправка также требует от директора национальной разведки составить отчет об иностранном вмешательстве в будущие промежуточные и президентские выборы. Следующие промежуточные выборы состоятся в 2022 году, а 2024 год — год президентских выборов. После получения отчета разведки президент Соединенных Штатов должен решить, приостановить ли санкции или оставить их в силе.

Ранее американский лидер Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы в США. Режим работал с 12 сентября 2018 года. Он служит правовой основой для введения различных ограничений против тех, кого Вашингтон подозревает в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе государства.

В конце июля Байден также сообщил о мнимом вмешательстве России в американские выборы. По его словам, Москва уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По мнению американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой.

Эскалация режима санкций

Как отмечает Bloomberg, положение означает серьезную эскалацию режима санкций и является одной из нескольких поправок к санкциям в Палате представителей, которые вызывают опасения инвесторов по поводу возможных новых ограничений в отношении России.

В США инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Как отметил глава отдела стратегии развивающихся рынков в Toronto Dominion Bank Саша Тиханий (Sacha Tihanyi), в целом предполагаемый закон «не так плох», как прямой запрет на уже существующие облигации, однако представляет определенную проблему.

Это определенно проблема. В конечном итоге это может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений Саша Тиханий Кадр: Market Screener/ YouTube

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Запрет будет нацелен на облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России, со сроком погашения более 14 дней.

Текущие санкции США запрещают покупку новых выпусков суверенного долга России, но не влияют на вторичные торги. Доля иностранного капитала в российских облигациях превысила 20% впервые с апреля этого месяца, отмечает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что к 2024 году общий объем государственного долга России вырастет до 20,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП), следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

В конце августа Счетная палата представила доклад, в котором привела данные об уровне государственного долга России по итогам первого полугодия 2021 года. Речь идет о сумме более 20 триллионов рублей (17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП).

При этом в ведомстве указали, что за полгода он увеличился на 1 483 105,4 миллиона рублей (7,8 процента). Стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев подчеркнул, что уровень российского госдолга низок как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками.

Реакция в США

Торговая палата США выступила против поправки, утверждая, что оно ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Палаты Нил Брэдли.

Несмотря на то, что этот закон призван наложить ограничения на российское правительство, он окажет незначительное влияние на способность привлекать средства на мировых рынках — с учетом сильных валютных и золотых резервов российского правительства — и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России Нил Брэдли Фото: Торговая палата США

Поправки о санкциях против «Северного потока-2»

Ожидается, что на этой неделе Палата представителей США также одобрит новые обязательные санкции в отношении юридических и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Инициативу внес республиканец от штата Техас Майкл Маккол. Пока неясно, каким образом отреагирует Сенат и будет ли поставлена подпись президента США, с учетом того, что администрация президента отменила санкции в ответ на заверения Германии, что Берлин поможет защитить Украину от прекращения подачи электроэнергии Россией.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США пригрозили сорвать сроки назначений в руководстве министерства финансов страны, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG.

