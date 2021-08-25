Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года превысил 20 триллионов рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

По предварительным данным, размер госдолга по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 миллиона рублей, что составляет 17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП. Отмечается, что за полгода он увеличился на 1 483 105,4 миллиона рублей (7,8 процента).

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Внутренний долг России увеличился на 1,435 триллиона рублей (9,7 процента) — до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме государственного долга за первое полугодие выросла с 77,9 до 79,3 процента. Внешний долг вырос на 1,839 миллиарда долларов (3,2 процента) — до 58,542 миллиарда долларов. При этом в рублевом эквиваленте эти показатели составили 47,871 миллиарда рублей (1,1 процента) и 4,237 триллиона рублей соответственно.

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за указанный период составили 506 миллиардов рублей. При этом из них 434,5 миллиарда пришлись на внутренний долг.

Все еще низкий

Уровень внешнего долга России остается низким как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками. По словам стратега долговых рынков ITI Capital Сергея Волобоева, уровень общего внешнего долга менее 30 процентов ВВП — это лучший показатель для стран с такими же кредитными рейтингами.

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Руководитель программы «Международные финансы» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Андруса отметила, что суверенный долг России составляет 62,6 миллиарда долларов. Она подчеркнула, что это самый низкий показатель суверенного долга в Европе. А с начала года он сократился почти на три миллиарда долларов. По словам эксперта, что касается отношения госдолга России к ВВП, то оно не превышает пороговых значений. Кроме того, этот показатель является одним из самых низких в мире.

В июле международная страховая компания Euler Hermes проанализировала состояние госдолга 101 страны Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки и похвалила Россию за устойчивость государственных обязательств. В процессе исследования рассматривались такие критерии, как соотношения долга к ВВП, его рост из-за пандемии коронавируса, доля госдолга, номинированного в иностранной валюте, состояние платежного баланса, эффективная процентная ставка (с поправкой на инфляцию), стоимость обслуживания долга.

Но все-таки вырос

Ранее Центробанк заявил, что на увеличение внешнего долга «повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».

28 июня Министерство финансов России ухудшило прогнозы роста платежей по государственному долгу на следующие два года. Обслуживание, как объяснили в пресс-службе Минфина, станет дороже по двум причинам. Во-первых, в 2020 году была расширена программа заимствований. Исходно предусмотренные показатели внутреннего государственного долга были превышены более чем в два раза из-за упавших доходов бюджета в пандемию. Всего объем размещений достиг почти 5,3 триллиона рублей, причем 60 процентов средств привлекли осенью.

Вторая причина связана с денежно-кредитной политикой Центрального банка. Значительная часть обязательств государства привязана к стоимости денег в экономике, а ЦБ в ответ на усилившуюся инфляцию вынужден был повышать ставку. С третьего квартала деньги дорожали четырежды, в последний раз в июне ставку подняли до 5,5 процента.