Fitch сохранило суверенный рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB», сообщает «Интерфакс».

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2. Прогноз рейтинга — «стабильный».

В тексте документа говорится, что рейтинг России отражает надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс и самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран.

«Стабильный» прогноз объясняется эффективностью политики России в плане сохранения сильного государственного баланса и поддержания макроэкономической стабильности в условиях шока, появившегося из-за пандеми COVID-19, а также высокой волатильностью цен на нефть.

В феврале Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. При этом эксперты указали на слабые перспективы экономического роста, а также высокую сырьевую зависимость экономики страны и геополитические риски. Все это, считают они, сказывается на перспективах экономического роста.