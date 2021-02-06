Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном сообщении агентства.

Отмечается, что рейтинг отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, в том числе связанным с пандемией коронавирусной инфекции. Также аналитиками был оценен низкий уровень внешнего долга России и разумная налогово-бюджетная политика.

При этом эксперты указали на слабые перспективы экономического роста, а также высокую сырьевую зависимость экономики страны и геополитические риски. Все это, считают они, сказывается на перспективах экономического роста.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов. В нынешний кризис власти столкнулись с 7-процентным снижением доходов бюджета по сравнению с 2019 годом, в то время как в номинальном выражении расходы выросли на 25 процентов, а в реальном — на 21 процент. В частности, траты на здравоохранение выросли почти в два раза, расходы на социальную поддержку населения — на 43 процента, затраты на регионы — на 39 процентов.