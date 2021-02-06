В России заявили об успешном преодолении последствий коронакризиса

Российская экономика успешно преодолела негативные последствия коронакризиса. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал решение международного агентства Fitch, сохранившего долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне BBB со стабильным прогнозом — является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий коронакризиса», — сказал Силуанов.

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Он также отметил, что по данным Fitch Ratings, высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков обеспечили «взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса». «Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения», — добавил министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Рейтинг отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, в том числе связанным с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в январе сообщалось, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов. В нынешний кризис власти столкнулись с 7-процентным снижением доходов бюджета по сравнению с 2019 годом, в то время как в номинальном выражении расходы выросли на 25 процентов, а в реальном — на 21 процент. В частности, траты на здравоохранение выросли почти в два раза, расходы на социальную поддержку населения — на 43 процента, затраты на регионы — на 39 процентов.