Российский бюджет превзошел ожидания

Дефицит российского федерального бюджета превзошел прежние ожидания экономистов и оказался меньше прогнозных значений, рассказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8 процента ВВП», — отметил Силуанов. В конце декабря глава Минфина прогнозировал дефицит в размере 3,9 процента ВВП.

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При этом расходы федерального бюджета за год составили 22,82 триллиона рублей, что на 1,02 триллиона меньше предельного уровня, прописанного в уточненной версии закона о трехлетнем бюджете. В конце декабря об этом же предупреждал Силуанов, говоря, что ведомства-распорядители бюджетных средств, с большой долей вероятности, не успеют потратить эту сумму.

Расходы бюджета за 2020 год оказались на 25 процентов (4,6 триллиона рублей) больше аналогичного показателя 2019-го. По сравнению с первоначальной версией бюджета, принятой Госдумой до начала пандемии коронавируса, увеличение составило три триллиона рублей.

Доходы федерального бюджета в прошлом году равнялись 18,72 триллиона рублей, или 90,9 процента к первоначально запланированному докризисному объему.