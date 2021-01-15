Российские власти рассматривают возможность с 1 февраля 2021 года повысить пособия, выплаты и компенсации некоторым категориям граждан. О том, что россиянам собрались дать больше денег сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

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В документе прописано, что коэффициент индексации для выплат должен составлять 1,049: он основан на индексе потребительских цен на прошлый год (104,9 процента). Увеличенные выплаты могут коснуться, например, граждан, пострадавших от радиации, ветеранов, инвалидов и других категорий льготников.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам повысились на 6,3 процента. В итоге средняя выплата по стране составила 17 444 рубля. Также вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.

В конце декабря прошлого года стало известно, что объем выплат, которые россияне получили от работодателей осенью, отставал от нормальных значений примерно так же, как и в первую волну пандемии. Отставание начисленного ФОТ от нормальных значений в сентябре достигло 5,5 процента, а в октябре стало максимальным за год — 8,9 процента.