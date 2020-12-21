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Раскрыто влияние второй волны COVID-19 на зарплаты россиян

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Исследователи выяснили, что объем выплат, которые россияне получили от работодателей осенью, отставал от нормальных значений примерно так же, как и в первую волну пандемии. Влияние второй волны COVID-19 на зарплаты раскрыло РБК.

Так, весной и летом начисленный фонд оплаты труда (ФОТ) существенно отклонялся от нормального трендового уровня. В апреле и мае россиянам выплатили на 6,1 и 7,7 процентов меньше, чем должны были при отсутствии локдауна.

При этом после снятия ограничений ситуация начала улучшаться. В июле отклонение от нормы составило 2,5 процента, а в августе — 1 процент. Однако осенью, на фоне второй волны COVID-19, россияне снова получили меньше выплат, чем могли в отсутствие эпидемии.

Так, отставание начисленного ФОТ от нормальных значений в сентябре достигло 5,5 процента, а в октябре стало максимальным за год — 8,9 процента. По мнению аналитиков, это стало следствием второй волны коронавируса. Однако в ноябре отставание от нормы сократилось, объем начислений сократился лишь 1,8 процента по сравнению с трендовыми уровнями.

Средние номинальные зарплаты росли в годовом выражении все время пандемии: например, в октябре рост составил 3,4 процента, а в ноябре — 12 процентов. Авторы исследования указывают, что рост средних номинальных зарплат при одновременном сокращении начисленного ФОТ свидетельствует, что существенная часть занятых потеряли работу и до сих пор не трудоустроились.

Ранее выяснилось, что получать зарплату в «конвертах» готовы 44 процента россиян, что сопоставимо с уровнем весны этого года и совпадает со средней долей за 11 лет наблюдений, но значительно выше, чем летом. При этом женщины оказались менее терпимы к таким схемам — 39 процентов, а вот среди мужчин получать деньги без уплаты налогов готовы 49 процентов.

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