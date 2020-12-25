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Россиянам назвали способ получить новогоднюю выплату на детей в декабре

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Получить выплату в размере пяти тысяч рублей на ребенка не старше восьми лет до нового года можно, если подать заявление до вторника, 29 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Заявления принимаются через портал госуслуг. «Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тысяч рублей», — уточнили в ПФР.

При этом там отметили, что большинству семей такой способ не понадобился, поскольку тем, кто получал предыдущие выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, уже перечислили деньги. «Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 миллионов детей», — говорится в сообщении.

О выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет включительно ранее сказал президент Владимир Путин и в тот же день подписал соответствующий указ. Также президент ответил на вопрос, планируется ли введение новых выплат на детей в следующем году. По его словам, первоочередной задачей остается выстраивание эффективной работы уже существующих мер поддержки.

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