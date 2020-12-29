Россиянам выплатят досрочно часть пенсий за январь

Части российских пенсионеров пенсии за январь 2021 года будут выплачены досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять со вторника, 29 декабря. Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, выплаты будут доставлены во вторник, 29 декабря и в среду, 30 декабря. С 4 января пенсии будут доставлять по привычному графику.

Пенсионный фонд начал перечислять средства «Почте России» в пятницу, 25 декабря, а с понедельника, 28 декабря, — банкам. Таким образом, доставку всех выплат за праздничные дни января ведомство завершит до конца 2020 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство. Она напомнила, что и сейчас граждане могут получать пенсии как наличными, так на почту или счет в банк. Одновременно Набиуллина подчеркнула, что решение о введении в стране цифрового рубля не принято.