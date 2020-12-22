Анонсирована отмена системы накопительных пенсий

Центробанк России анонсировал отмену системы накопительных пенсий. Институт накопительных пенсий будет демонтирован до 2023 года, предположил зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РБК. Одновременно он заверил, что все, что останется на накопительных счетах граждан, никуда не денется.

Швецов напомнил, что заморозку накопительной пенсии снова продлили. «Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — прокомментировал представитель ЦБ.

Ранее в декабре президент Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены. Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Причем сейчас пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика ударили по накопительной пенсии россиян.

В декабре 2020-го, выступая на пресс-конференции, Путин сравнил нынешние пенсии с теми, что были в 1990-х. «Да там не платили по полгода. И денежные довольствия не платили, и пенсии не платили. Это же все было. Это же никуда не делось, это все было фактом», — отметил Путин. Сейчас, по словам главы государства, сложилась другая ситуация.