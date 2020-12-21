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Сотрудница Пенсионного фонда начислила отцу лишние 3,5 миллиона рублей пенсии

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Начальница одного из районных управлений Пенсионного фонда в Воронежской области более двух лет незаконно каждый месяц перечисляла своему отцу 135 тысяч рублей дополнительно к его пенсии. Суммарно она перевела родственнику лишние 3,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости рассказал представитель отделения ПФР по региону.

По данным прокуратуры, с июля 2015-го по август 2017 года 55-летняя руководительница управления по Воробьевскому району вносила недостоверные сведения в систему по назначению и выплате пенсий и под видом пенсии переводила крупные суммы на счет своего родителя.

Когда стало известно о махинациях, женщина была незамедлительно уволена. Россиянка признала вину и вернула все деньги. Против нее возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее жители страны в ходе опроса назвали желаемый размер пенсии. Большинство респондентов сошлись на цифре в 30-45 тысяч рублей в месяц.

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