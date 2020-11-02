Россиянина лишили пенсии из-за сокращенного имени

Жителя Улан-Удэ лишили пенсии из-за сокращенного имени. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Бурятия.

Пенсионный орган отказал мужчине в установлении страховой пенсии по старости досрочно, так как в его страховой стаж не был включен период его работы в колхозе «Знамя Ленина». Отказ объяснили тем, что в лицевых счетах о назначении заработка указано сокращенное имя россиянина. Мужчина обратился в прокуратуру.

Суд удовлетворил иск прокурора о включении в стаж периода работы россиянина в колхозе. Мужчине назначили и выплатили пенсию.

Ранее Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо. По его словам, в первую очередь нужно заботиться об индексации выплат выше инфляции неработающим пенсионерам.