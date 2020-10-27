Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума российских пенсионеров

Счетная палата усомнилась в том, что изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года повлияет на рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Это следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — утверждается в заключении.

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Также в Счетной палате уточнили, что если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом. По данным ведомства, в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах. Причем в девяти из них размер ПМП не менялся с 2018 года.

Так, в следующем году размер ПМП останется без изменений в 18 регионах России, в 15 из этих субъектов он сохранится на одном уровне три года подряд.

Ранее в октябре эксперты заявили, что предложения Минтруда России по изменению методики расчета прожиточного минимума в нынешнем варианте не оставляют шансов на его существенный рост.

В августе Минтруд предложил изменить прожиточный минимум в России за второй квартал 2020 года. В ведомстве хотели установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, а для детей — 11 423 рубля.