Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации

Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо, пишет ТАСС.

Силуанов разъяснил позицию Минфина: ведомство исходит из того, что пенсия является компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то с одной стороны, заработок он не утратил, а с другой, он продолжает получать в дополнение неиндексируемую пенсию. Вместе с тем министр обратил внимание, что у работающих пенсионеров индексируется зарплата, которая в последние годы растет в России темпами выше инфляции.

«Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и зарплату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и пенсию индексировать. Наверное, это не совсем справедливо», — сказал Силуанов. По его словам, в первую очередь нужно заботиться об индексации выплат выше инфляции неработающим пенсионерам.

В Госдуме 27 октября после встречи с Силуановым предупреждали, что Минфин не поддерживает идею возврата индексации пенсий работающим пенсионерам, которую отменили в 2016 году. В ведомстве полагают, что в текущих экономических условиях вернуться к этому сложно. Для этого не хватает около 400 миллиардов рублей в год.