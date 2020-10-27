Власти России поспорили из-за прожиточного минимума пенсионера

Минтруда поспорило со Счетной палатой из-за методики расчета прожиточного минимума пенсионера. В министерстве заявили, что в новый подход к исчислению заложен ежегодный устойчивый рост показателя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минтруда пояснили, что прожиточный минимум пенсионера, как и среднедушевой прожиточный минимум, будет увеличиваться темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, заверили в ведомстве.

В Счетной палате ранее усомнились, что изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года повлияет на рост показателя для пенсионеров. Там обратили внимание, что если прожиточный минимум пенсионера в регионе не меняется в течение нескольких лет, то это может обернуться сокращением выплат в новом году по сравнению с текущим.

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в сентябре 2020 года. Согласно ему, с 2021 года показатель для трудоспособного населения, пенсионеров и детей будет рассчитываться через прожиточный минимум на душу населения в целом по России. Для людей трудоспособного возраста он составит 109 процентов от этого уровня, для пенсионеров — 86 процентов, а для детей — 97 процентов.

По расчетам Минтруда, прожиточный минимум пенсионера в будущем году будет на уровне около 10 022 рубля. При этом среднедушевой прожиточный минимум будут определять в зависимости от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года он составил 26 365 рублей). Прежде прожиточный минимум на душу населения рассчитывался на основании потребительской корзины.