Силуанов рассказал о расплате граждан за накачку экономики деньгами

Министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии на Гайдаровском форуме рассказал о том, что политика государств по накачке экономики деньгами чревата последующей расплатой для граждан. Трансляция дискуссии велась на сайте форума.

«Эти высокие долги, накачка [экономики деньгами], дефициты большие бесследно не проходит. За это кто-то должен заплатить. Кто? Граждане», — отметил Силуанов.

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По его словам, при смягчении бюджетной и денежно-кредитной политики в дальнейшем будет происходить либо рост инфляции, либо сокращение государственных трат (вкупе с повышением налогов) и снижение качества госуслуг. «Просто так в экономике ничего не бывает. Если ты сегодня легко выделил деньги, смягчил ставки, потом за это заплатят. Вопрос — когда?», — сказал министр.

При этом развитые страны, эмитирующие собственные конвертируемые валюты, способны на определенном этапе переживать последствия такой политики легче, однако развивающимся, к которым относится Россия, это дается тяжелее.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 14-15 января. В условиях пандемии коронавируса он проводится в смешанном формате: участники выступают на площадках кампуса РАНХигС, а зрители смотрят трансляцию онлайн. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.