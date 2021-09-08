В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы выборам

Американский президент Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы в США, пишет РИА Новости.

Режим работал с 12 сентября 2018 года. Он служит правовой основой для введения различных ограничений против тех, кого Вашингтон подозревает в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе государства. «Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848», — подчеркнул глава государства.

При этом он признал, что пока американской стороне не удалось собрать доказательств о том, что какой-либо стране удалось изменить результаты или исказить подсчет голосов выборов в США.

Ранее Байден сообщил о мнимом вмешательстве России в американские выборы. По его словам, Москва уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По мнению американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой.

